С днем рождения, Сандра Буллок: 8 лучших ролей актрисы

26 июля свой день рождения отмечает звезда фильмов “Гравитация” и “Невидимая сторона” – Сандра Буллок.

Актрисе, обладательнице завидной карьеры и “Оскара”, а также потрясающей фигуры и красоты, исполняется 54 года. В это трудно поверить, потому что Сандра год за годом становится только краше.

Lemonade решил вспомнить самые памятные фильмы с участием актрисы и поздравить ее с праздником.

Сандра Буллок. Фото: gettyimages.comСандра Буллок

Скорость

Этот фильм сделал молодую актрису знаменитой. Сумасшедший террорист заложил бомбу в автобус. Если машина остановится или снизит скорость, произойдет взрыв. Вот и колесит по городу сумасшедший автобус, за рулем которого оказалась случайная пассажирка Энни Портер. Спасти людей пытается сотрудник спецслужб Джек Тревен.

Пока ты спал

За главную роль в этой романтической комедии Сандра Буллок была номинирована на “Золотой глобус”.

Люси – скромная и одинокая работница чикагского метро. Однажды она спасает Питера Каллахана, упавшего на рельсы. В итоге Питер в коме, его семья принимает девушку за его невесту, а Люси почему-то не пытается их переубедить. Ведь впервые она чувствует себя членом дружной семьи. Но в нее влюбляется брат Питера Джек, а сам Питер выходит из комы и, конечно, не может вспомнить свою “невесту”. Запутанная история запутывается еще сильнее.

Дом у озера

Фантастическая мелодрама. Алекс Уайлер переезжает в уединенный дом у озера и находит в почтовом ящике письмо от бывшей арендаторши Кейт Форстер. Молодые люди вступают в переписку и довольно быстро понимают, что они разделены не пространством, а временем. А ящик – их единственный способ общения.

Предчувствие

Жизнь Линды вдруг начинает течь не по правилам, как фильм со сбитой хронологией. За четвергом идет понедельник, за субботой – вторник. И как раз в этот период в ее семье происходят трагические события. Женщина пытается разобраться, что происходит, и понять, может ли она предотвратить трагедию.

Предложение

Строгой и деспотичной бизнес-леди Маргарет Тэйт грозит депортация в Канаду. Что ж, значит, пришло время подумать о замужестве. Маргарет решает заключить фиктивный брак со своим подчиненным Эндрю Пэкстоном. Чтобы подготовиться к встрече с иммиграционным инспектором, “молодожены” летят в родной город Эндрю, где Маргарет знакомится с его большой и немного сумасшедшей семьей. Приходится изображать роман и перед родственниками. А если долго играть в любовь, рано или поздно в нее можно поверить.

Невидимая сторона

История бездомного чернокожего мальчика Майкла Оэра, которого усыновила благополучная христианская семья. Благодаря их любви и поддержке он добился внушительных успехов сначала в спорте, а потом и в учебе. Фильм основан на реальных событиях. А Сандра Буллок получила за роль доброй и отзывчивой приемной матери премию “Оскар”.

Гравитация

В результате катастрофы на Международной космической станции астронавт Райан Стоун оказывается одна в бескрайнем космосе и практически без шансов вернуться на Землю. Но женщина продолжает бороться с одиночеством, отчаянием и, кажется, всей Вселенной, ополчившейся на нее.

Восемь подруг Оушена

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.

Она точно знает, что для него потребуется, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

АВТОР КРИСТИНА ГРИШАНОВА

Источник: http://lemonade.style

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