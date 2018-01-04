Що буде модним взимку 2018?

Безумовно, економічна і політична ситуація у світі впливає навіть на моду. Настрої суспільства відобразилися і у колекції осінь-зима’2018. Про що ж хочуть нам розповісти дизайнери, просуваючи в масу такі колекції?

Мультикультуралізм

Від Америки до Азії – ось нове віяння, яке підхопили дизайнери. В моді мультикультуралізм. Нова колекція рясніє етнічними мотивами. При цьому, в одному образі вдалося поєднати відразу декілька культурних течій з різних материків. Look'і з колекції Etro надихають бунтарським духом хіпі, який досяг піку популярності в 60-х роках. До таких мотивів вдалася і осінньо-зимова колекція Prada.

Високотехнологічний металік

Сьогодні навіть ліниві знають про генія Ілона Маска. Ймовірно, саме його технології надихнули дизайнерів на створення колекцій кольору металік. Звичайно, такий тон кутюр’є пропагують вже не один рік, проте, здається, саме у 2018 році він нарешті приживеться у загальних масах.

Слогани

Людину зустрічають по одягу? Якщо ви вірите в це, то радимо звернути увагу на нову колекцію. Сезон осінь-зима’2018 відзначився одягом, прикрашеним різноманітними слоганами. Тепер ви зможете заявити суспільству про свої інтереси, навіть не відкриваючи рота.

Дублянки з овчини

Ще один тренд, який чекає на своїх власників, – дублянки з овчини. Таку тенденцію важко сприймати як високу моду, оскільки дублянки з овчини характеризуються у нас з чимось дешевим, недалеким та банальним. Проте для дизайнерів з Мілана, Парижа та Нью-Йорка, дублянки з овчини – щось нове та континентальне.

Шуби з штучного хутра

Інвестуєте у шуби з натурального хутра? Час знову скуповувати акції, адже у моді – штучне хутро. Ще два роки тому подіум гнувся від натуральних шубок. Проте у новій колекції їх немає.

Чому пересічні модниці в захваті від такого тренду? Все логічно! Штучне хутро доступне. А ще такі шубки можна міняти як рукавички.

Штучні шуби і кожушки були у колекціях Marni, Mary Kartantzou, Miu Miu, Nina Ricci, Emilio Pucci, MSGM і Wanda Nylon осінь-зима’2018.

Источник: t1.ua

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