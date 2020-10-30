Сегодня 05:35
Просмотров: 17
Тапочки с носками и пижама: Джаред Лето выбирает тотал-лук Gucci
Пижама и слайдеры — лучший аутфит для самоизоляции
Джаред Лето — настоящая модная икона для многих, 48-летний актер и певец не боится смелых экспериментов со стилем и всегда выглядит очень эффектно и ярко. Вчера он опубликовал в инстаграме идею аутфита для самозиоляции.
Джаред выбрал тотал-лук Gucci (напомним, что он является амбассадором бренда): черно-белые рубашку и бермуды со звездным принтом. Образ он дополнил высокими носками с монограммой и тапочками-слайдерами с радужным узором. Кажется, носки со слайдерами станут новым символом локдауна — тепло, удобно, а теперь еще и модно.
Источник: Новости Ю
Темы: мода
Загрузка...