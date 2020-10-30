Тапочки с носками и пижама: Джаред Лето выбирает тотал-лук Gucci

Пижама и слайдеры — лучший аутфит для самоизоляции

Джаред Лето — настоящая модная икона для многих, 48-летний актер и певец не боится смелых экспериментов со стилем и всегда выглядит очень эффектно и ярко. Вчера он опубликовал в инстаграме идею аутфита для самозиоляции.

Джаред выбрал тотал-лук Gucci (напомним, что он является амбассадором бренда): черно-белые рубашку и бермуды со звездным принтом. Образ он дополнил высокими носками с монограммой и тапочками-слайдерами с радужным узором. Кажется, носки со слайдерами станут новым символом локдауна — тепло, удобно, а теперь еще и модно.

Источник: Новости Ю

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