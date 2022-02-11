До Дня святого Валентина редакція Meta.ua підготувала для вас топ-5 романтичних фільмів. Ця добірка сподобається тим людям, які вже подивилися безліч мелодрам, але хочуть щось нове та оригінальне.

Топ-5 небанальних романтичних фільмів на День святого Валентина

1) "Мій хлопець - псих" ("Silver Linings Playbook")

Дата виходу: 2012 рік

Рейтинг IMDB: 7,7

Цей фільм набагато більше, ніж мелодрама. Це драматична стрічка з елементами комедії, яка порушує важливі соціальні питання.

Фільм розповідає про колишнього шкільного вчителя на ім'я Пет, який застав свою дружину в ліжку з колегою. Пет зривається і б'є його, після чого чоловіка направляють до психіатричної лікарні.

Після виходу з психіатричної лікарні Пет намагається жити наново, але він має зробити величезну роботу над собою і позбутися своїх "демонів".

Одного разу Пет зустрічає молоду вдову на ім'я Тіффані, яка також страждає на психічні розлади. Вони проводять час разом і поступово закохуються одне в одного.

Трейлер фільму:

2) "500 днів літа" "(500) Days of Summer"

Дата виходу: 2009 рік

Рейтинг IMDB: 7,6

Головний герой на ім'я Том закохується в Саммер, яка зовсім не вірить у любов. Незабаром між ними все ж таки зав'язуються романтичні відносини, які закінчуються на 290-й день знайомства.

Том усіма силами намагається повернути свою кохану, але ця тонка гра може привести до будь-якого результату.

Трейлер фільму:

3) "Адам" ("Adam")

Дата виходу: 2009 рік

Рейтинг IMDB: 7,2

Цей зворушливий фільм розповідає про аутиста на ім'я Адам, який працює інженером у невеликій фірмі та захоплюється астрономією. Якось він знайомиться з новою сусідкою на ім'я Бет, після чого його світ перевертається.

Стрічка розповідає про те, що всередині кожної людини захований свій "Всесвіт". Всі люди здатні добитися любові та щастя, потрібне лише бажання.

Трейлер фільму:

4) "Вік Адалін" ("The Age of Adaline")

Дата виходу: 2015 рік

Рейтинг IMDB: 7,2

Фільм розповідає про Адалін Боуман, яка народилася в 1908 році. У 29 років вона потрапила до автокатастрофи, після чого перестала старіти.

Понад вісімдесят років Адалін нікому не називала свого справжнього імені та уникала стосунків, доки не зустріла чоловіка на ім'я Елліс. Саме він змусив її серце тремтіти.

Трейлер фільму:

5) "Вона" ("Her")

Дата виходу: 2013 рік

Рейтинг IMDB: 8

Фільм розповідає про письменника, який заробляє на життя створенням слізливих вітальних листів. Він намагається пережити розлучення зі своєю дружиною, і постійно ходить на побачення.

Якось чоловік встановлює нову високоінтелектуальну операційну систему і виявляє в ній жінку своєї мрії. Він закохується в програму, поки решта людей засуджує такий союз.

Цей фільм підіймає важливі питання про природу стосунків, які змусять вас по-іншому подивитись на світ.

Трейлер фільму:

Источник: meta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»