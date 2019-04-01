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В Британии умерла девушка Джеймса Бонда по имени Таня

В Британии умерла девушка Джеймса Бонда по имени Таня

В Британии ушла из жизни известная актриса Таня Мале, которая в 1964 году сыграла роль девушки Джеймса Бонда по имени Тилли Мастерсон в третьем фильме цикла о британском суперагенте "Голдфингер".

О смерти актрисы сообщается в официальном Inctagram франшизы о Джеймсе Бонде.
Причины смерти пока неизвестны.

Кадр из третьего фильма о Бонде, Таня и суперагент, фото: instagram.com/007everythingornothing 

Таня Мале родилась в британском городе Блэкпул в семье англичанина и русской. Она начала строить карьеру в возрасте 16 лет и стала одной из наиболее известных моделей конца 1950-х и начала 1960-х годов.
 
В третьем фильме о суперагенте роль Бонда исполнил знаменитый Шон Коннери. После съемок в картине Мале решила вернуться к работе моделью.

Источник: strana.ua

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Темы: кино

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