В сети появился трейлер продолжения комедии "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка".

Режиссером ленты выступил Кевин Смит, который также играет одну из главных ролей.

В картине также снимаются Джейсон Мьюз, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Крис Хемсворт и Мелисса Бенойст. Также к актерскому составу присоединились Джо Манганьелло, Джордан Монсанто, Фрэнки Шоу, Крэйг Робинсон и Джастин Лонг.

В новой части Джей и Боб попытаются помешать съемкам перезапуска картины о самих себе под названием "Пихач и Хроник". Из-за перенесенного Смитом сердечный приступ режиссер сильно похудел, поэтому в сценарии пришлось переписать шутки, связанные с избыточным весом его персонажа.

Выход сиквела намечен на осень 2019 года.

Источник: prm.ua

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