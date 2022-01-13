Вперше в історії трансгендерна акторка здобула нагороду "Золотий глобус"

За найкращу телевізійну жіночу роль у серіалі "Поза"

Вперше за всю історію вручення премії "Золотий глобус" нагороду отримала трансгендерна акторка. 31-річна Емджей Родрігес перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль" у телевізійній драмі "Поза".

У себе на сторінці в Instagram дівчина написала, що свою статуетку присвячує молодим акторам.

Спасибі! Ця перемога відчинить двері для багатьох молодих талановитих людей. Вони побачать, що це більш ніж можливо. Вони побачать, що молода чорношкіра латиноамериканка з Нью-Джерсі, яка мала мрію змінити думку інших любов'ю. Кохання перемагає

— написала акторка.

До слова, Голлівудську асоціацію іноземної преси, яка обирає лауреатів, часто звинувачують у проблемах різноманітності та етики. Так, наприклад, у цьому році організаторів церемонії розкритикували за те, що у них працює близько 100 осіб, серед яких немає жодного темношкірого.

Источник: tvgid.ua/

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