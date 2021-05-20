Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
Актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советском фильме Приключения Буратино, умерла в возрасте 53 лет. Об этом 19 мая сообщил в Facebook ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.
«Это случилось в 10.30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», – написал он.
Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера фильма Буратино познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер Леонид Нечаев.
Татьяна окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.
В 2018 году у актрисы обнаружили рак.
Источник: Новости Ю