Заверните всех! Самые сексуальные британские актеры, покорившие Голливуд

Cексуальный акцент, ангельская внешность и манеры настоящих джентльменов делают англичан желанными гостями киноиндустрии. Рассказываем о знаменитых красавчиках Туманного Альбиона, которые покорили Голливуд (и весь мир).

Эдди Редмейн

Alloverpress / Splash News

Эдди Редмейн загорелся идеей стать актером после того, как посмотрел постановку шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» в 8 лет. Родители поспособствовали увлечению сына, отдав его в детский театральный клуб. В 12 лет состоялся дебют Редмейна на сцене: он попал в пьесу «Оливер!», поставленную оскароносным режиссером Сэмом Мендесом. Театр не помещал актеру закончить Итонский колледж, а позже с отличием завершить образование в Тринити-колледже при Кембридже.

В 28 лет Редмейн был уже состоявшейся звездой большой сцены: он не только служил в лучших театрах Лондона, но и получил премию «Тони» - аналог «Оскара» в театральном мире.

Параллельно с участием в пьесах артист снимался в проектах со знаменитостями: в «Ложном искушении» вместе с Анджелиной Джоли и Мэттом Дэймоном; в «Золотом веке» — с Кейт Бланшетт; в «Еще одной из рода Болейн» — со Скарлетт Йоханссон; в «7 дней и ночей с Мэрилин» - с Мишель Уильямс.

Но слава пришла к артисту после киноверсии мюзикла «Отверженные» в 2012 году. Здесь пригодился и сценический опыт 30-летнего Эдди, и его выступления в хоре, ведь по замыслу режиссера актеры пели сами и прямо на площадке.

За роль Мариуса Понмерси Эдди не удостоился крупных наград, зато заинтересовал режиссёра Джеймса Марша, который взял его на главную роль в фильм о гениальном физике Стивене Хокинге. Лента «Вселенная Стивена Хокинга» принесла Редмейну "Оскар".

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч удивительным образом совмещает работу в кино, театре и на телевидении, а также устраивает свою личную жизнь вместе с молодой женой, актрисой Софи Хантер. Интеллект, аристократические манеры и хорошее образование помогли актеру получить роли гениев, художников, изобретателей и премьер-министров. Он играл во многих лондонских театрах, в том числе и в Королевском национальном театре, а за телевизионные фильмы «Хокинг» и «Марпл: Убить легко» он был номинирован на премию BAFTA.

Но несмотря на признание критиков и множество известных кинопроектов в своем послужном списке («Искупление», «Еще одна из рода Болейн» и «Шпион, выйди вон!»), Камбербэтч достаточно долго находился на скамейке запасных в ожидании звездного часа.

Канал BBC в 2010 году подарил ему такой шанс: за несколько минут после премьеры первой серии «Шерлока» Twitter наполнился сообщениями со всех концов Земли о новом сексуальном британце.

И пусть слава секс-символа и фанатки - не совсем то, о чем мечтал Бенедикт, зато он, наконец, попал в высшую актерскую лигу.

Роберт Паттинсон

Alloverpress / Splash News

Роберт Паттинсон с детства увлекался театром - участвовал в любительских и профессиональных постановках. В 18 лет он получил свои первые роли: в телефильме «Кольцо Нибелунгов» и в картине «Ярмарка тщеславия». Правда, из «Ярмарки» все сцены с участием Роба были вырезаны.... Больше удачи принесли съемки в «Гарри Поттере». Несмотря на то что герой Паттинсона (Седрик Диггори) героически погиб, не дойдя до финала саги, критики признали в юном таланте восходящую звезду.

И все же Роберт не сильно верил в свои силы. И даже на кастинг голливудской экранизации бестселлера «Сумерки» шел без особой надежды: он был уверен, что роль идеального во всех отношениях Эдварда Каллена достанется кому угодно, но только не ему. Тем не менее режиссер и сценаристы выбрали именно 22-летнего Роба, а в придачу ему достались слава, миллионы, невеста Кристен Стюарт и домик в Лос-Анджелесе, поближе к съемочной площадке.

Четыре долгих года Роб мечтал расстаться, наконец, с взъерошенной прической, белоснежным тоном лица и титулом главного девичьего героя.

Мечтам Роба было суждено сбыться: он ушел в независимое кино, сыграв биржевого спекулянта у режиссера Дэвида Кроненберга в «Космополисе», бездомного бандита в «Ровере» и водителя, мечтающего о славе великого актера, в «Звездной карте».

Том Хиддлстон

Alloverpress / Splash News

Том Хиддлстон учился в школе при Оксфорде и в частном Итонском колледже, а позже окончил Королевскую академию драматического искусства. Театр принес актеру ценные награды: премию Лоуренса Оливье и Theatregoers' Choice Awards за роли в пьесах по произведениям Шекспира и Чехова.

Как ни странно, именно театр помог Хиддлстону пробиться в блокбастер «Тор». Режиссер фильма Кеннет Брана уже знал Хиддлстона благодаря совместной работе над постановкой чеховского «Иванова» и сериала «Валландер» и предложил своему любимцу попробовать себя в кино. Поначалу Том рассчитывал на роль белокурого красавца Тора, но после кастинга ему отдали роль главного злодея – мрачного и хитрого бога Локи. Ради нового образа актеру не только пришлось перечитать скандинавскую мифологию, но и набрать 9 килограммов мышечной массы. Но это того стоило: фильм собрал $449 миллионов в прокате и обеспечил актера работой на всю жизнь – теперь Том снимается не только в продолжениях «Тора», но и в «Мстителях», где собраны главные герои комиксов Marvel.

После «Тора» на Тома свалилось множество интересных проектов: за 4 года он успел сняться в «Полночи в Париже» у Вуди Аллена, в «Боевом коне» у Стивена Спилберга, в вампирской драме «Выживут только любовники» у Джима Джармуша. Из скромного театрального актера он превратился в звезду первой величины, что по-прежнему его смущает.

Том Харди

Alloverpress / Wenn

Харди родился в творческой семье: отец писал комедии, мать работала художником, а сам Том больше всего заинтересовался актерской профессией. Окончив Ричмондскую театральную школу, он достаточно быстро пришел в большое кино. В 24 года Харди уже снимался в военной драме «Падение «Черного Ястреба» у Ридли Скотта, а через год оказался в фантастическом «Звездном пути» (он попал в десятую часть под названием «Возмездие»).

Но настоящая слава пришла к Харди с появлением в его жизни роли Чарльза Бронсона в 2008 году. Биография этого британского преступника одновременно отпугивает и вызывает любопытство: выросший в благополучной семье, он с юных лет совершал ограбления, вступал в драки и всячески злил полицейских, за что получил пожизненное наказание (которое до сих пор отбывает в Англии). Тем не менее даже за решеткой этот бандит не перестает нарушать покой, а параллельно с этим пишет стихи и рисует картины, деньги от продажи которых перечисляет на благотворительность. Одиозная личность Бронсона и стала доказательством того, что Харди - многоплановый актер, которому по зубам любая роль.

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Харди любят не только за умение перевоплощаться, но и за откровенность, несвойственную многим знаменитостям: он рассказывает о проблемах с наркотиками и алкоголем, намекает на бисексуальный опыт и заявляет, что ненавидит Голливуд с его лживыми улыбками и поддельными лицами. Том – самый обыкновенный парень без звездной болезни.

Орландо Блум

Alloverpress / AKM Images / GSI Media

Блум также играл в школьных постановках, а затем отправился в Британско-американскую академию драматического искусства и Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне. Благодаря учебе Блум избавился от дислексии и смог сниматься на ТВ, а также играть в театрах Лондона.

В 24 года актер решил попробовать себя на роль Фарамира в масштабном проекте Питера Джексона. Кастинг Орландо прошел, но вместо Фарамира ему предложили роль белокурого эльфа Леголаса. Это был звездный час для Блума - от кинопредложений не было отбоя. Орландо подписал контракт на еще один долгоиграющий проект – «Пираты Карибского моря».

Фильмография Блума полна мелодрам и исторических фильмов, где он делил площадку со звездами мирового кино (Брэд Питт в «Трое», Ева Грин в «Царстве небесном», Кирстен Данст в «Элизабеттауне»), но, кажется, актер так и не смог избавиться от амплуа хорошего мальчика. Более того, в 2013 году артист согласился сняться в приквеле «Властелина колец» - трилогии «Хоббит», что автоматически вернуло его к истокам карьеры.

Дэниэл Рэдклифф

Alloverpress / Wenn

Уйти от образа, сделавшего тебя знаменитым на весь мир, - задача, которую можно решать в течение всего актерского пути. И Дэниэлу Рэдклиффу, кажется, не жаль потратить на нее долгие годы. Став известным благодаря саге о юном волшебнике, Дэниэл доказал, что сам он давно вырос и к магии никакого отношения не имеет. Еще во время съемок последних частей он поучаствовал в скандальном спектакле «Эквус». По сюжету молодой конюх сходит с ума и, переполненный эмоциями, полностью обнажается на сцене. Такая роль сильно разозлила родителей юных поклонников Гарри Поттера. Но Дэниэла, почувствовавшего вкус свободы, уже было не остановить. В 2009 году он снялся в социальной рекламе в защиту геев, а через четыре года сыграл писателя-гомосексуалиста Алана Гинзберга в независимом кино «Убей своих любимых». В его фильмографии также появилась роль полусумасшедшего доктора в сериале «Записки врача» и парня с рогами в ужастике «Рога».

«Мне вслед больше не кричат «Гарри Поттер», меня знают по имени, что прекрасно. Но я всегда буду благодарен этой роли за все возможности, которые у меня появились. Ведь если бы я был несчастлив, то ненавидел бы эти 10 лет моей жизни», - рассказывает Дэниэл британской газете The Guardian.

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Хью Лори

Alloverpress / Wenn

Хью Лори прославился в британском сериале «Черная гадюка», а после организовал вместе со старым другом Стивеном Фраем «Шоу Фрая и Лори», так что шесть лет Великобритания находилась под юмористической диктатурой этих парней.

Взорвав Англию, Лори отправился покорять Штаты. Сначала ему попадались небольшие или не очень заметные роли в кино: «Железная маска», «101 далматинец», «Стюарт Литтл». Лори даже снялся в одном из эпизодов сериала «Друзья». Но для чтобы заявить о себе миру, предстояло выйти из комедийного амплуа. Во время кастинга на роль «Доктора Хауса» Хью удалось убедить режиссера, что он готов к полному перевоплощению. Вместе со съемочной командой Лори удалось влюбить в своего героя зрителей всей планеты, которые на протяжении восьми лет следили за бунтарем и скептиком доктором Хаусом. Эта роль принесла Лори два «Золотых глобуса», место в рейтинге самых высокооплачиваемых телевизионных актеров и Орден Британской империи от королевы Великобритании Елизаветы II.

После завершения сериала Лори вновь показал себя с неожиданной стороны. Он отправился в тур по Европе и Америке и даже заехал в Россию в поддержку своего блюзового альбома Didn’t It Rain.

Колин Ферт

Alloverpress / Fame FlyNet Italy/SGP

Колин Ферт в течение десяти лет снимался в безвестных фильмах и сериалах, прежде чем получил свой звездный билет – роль в телефильме «Гордость и предубеждение» 1995 года. Присущие Ферту очарование и скромность сделали его Фицуильяма Дарси самым популярным героем Британского королевства, а сцена, в которой актер выходит из воды, прописалась в рейтингах самых сексуальных сцен английского кино.

Писательница Хелен Филдинг - тоже большая поклонница «Гордости и предубеждения» - в своем знаменитом романе «Дневник Бриджит Джонс» не только назвала мужчину мечты мистером Дарси, но и убедила режиссера снять в экранизации Ферта.

Слава Колина помогла ему побывать в самых разных амплуа: от отчаявшегося отца в «Генуе» и чувственного гея в «Одиноком мужчине» до без памяти влюбленного романтика в «Реальной любви» и спецагента в «Kingsman: Секретная служба». Впрочем, за какую бы роль Ферт ни взялся, его невозможно представить без аристократических манер.

Джуд Лоу

Alloverpress / Wenn

В шесть лет Джуд Лоу исполнил свою первую роль в детском спектакле, а в двенадцать вошел в состав труппы Национального музыкального юношеского театра. В 17 лет он бросил школу и активно занялся съемками на телевидении и выступлениями на сцене.

В 25 лет Джуд Лоу начал шествие по американским киностудиям, получив в итоге роль в ленте Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли». Сыграв избалованного богатенького мальчика Дикки Гринлифа, артист получил первые в своей карьере номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» и укрепился в желании и дальше сниматься в Голливуде.

Его обаяние и бурная личная жизнь (таблоиды обожали смаковать подробности его измен жене Сэди Фрост и герлфренд Сиенне Миллер) надолго сделали его героем рейтингов самых желанных актеров мира. Но роли Лоу в «Анне Карениной» и «Побочном эффекте» подтверждают, что актером Лоу стал не только из-за внешности.

Источник: www.cosmo.ru/

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