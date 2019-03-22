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Эксперты рассказали о качестве воды в реке Северский Донец

Эксперты рассказали о качестве воды в реке Северский Донец

Харьков использует 75 % воды именно из этой реки

Эксперты утверждают, что Харьковская область относиться к малообеспеченным областям Украины питьевой водой. Проблема кроется в состоянии наших рек и в частности Северского Донца – главной водной артерии региона.

По словам председателя Харьковской областной организации «Всеукраинская экологическая лига» Сергея Разметаева, речка очень загрязнена и ей не хватает собственных ресурсов для природного очищения.

Эксперт считает, что исправить ситуацию можно запретив сброс неочищенных или недостаточно очищенных вод. И все населенные пункты, которые находятся на берегу реки Северский Донец, оборудовать централизованным сбором сточных вод и их очистку.

А член научно-технического совета КП «Харьковводоканал» Валентина Юрченко отмечает, что в быту нужно отказаться от фосфатных моющих средств, так как все эти вредные вещества в конечном итоге попадают в водоемы.

И еще одной проблемой Северского Донца, эксперты называют сине-зеленые водоросли, которые активно развиваются и подавляют всю флору в водоеме.

Отметим, что 22 марта – Всемирный день водных ресурсов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алена Верекомская

Новости портала «Весь Харьков»

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