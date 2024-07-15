Головний секрет QR-коду розкрито - цій технології тисячі років

Хоч QR-коди було винайдено 30 років тому. Але 2020 року вони пережили справжній ренесанс під час пандемії COVID-19 як "безконтактна" система передавання інформації. Однак не багато хто знає історію QR-кодів - і мало хто взагалі розуміє, що означає ця абревіатура.

QR означає "Швидка відповідь", пише IFLScience. Систему кодів було розроблено у 1994 році Масахіро Харою та його командою в компанії DENSO, японському виробнику, що займається розробкою технології штрихкодування.

До компанії звернулися автомобільні заводи, які скаржилися, що штрихкоди більше не відповідають вимогам, оскільки вони можуть містити тільки близько 20 символів інформації кожен. У міру того, як інвентар автомобільних компаній зростав, їхні коробки вимагали численних штрихкодів, що було вкрай неефективно для робочої сили. Проте осяяння прийшло до Харе, нині головного інженера DENSO, коли він глянув на дошку стратегічної гри Го (вона виникла в Стародавньому Китаї, за різними оцінками, від 2 до 5 тисяч років тому) і був вражений обсягом інформації, яку вона могла закодувати.

- "Ми займалися виготовленням зчитувачів штрихкодів упродовж 10 років, тож у нас були знання. Я дивився на дошку і думав, що те, як каміння було вишикувано вздовж сіток... може бути гарним способом передавання великої кількості інформації одночасно", - розповів Гара у 2020 році.

Хоча QR-коди мали величезний успіх у світі японських автозаводів, Хара був здивований безліччю інших застосувань свого винаходу, включно з фінансовими платежами і відстеженням випадків зараження під час пандемії COVID-19.

- "Я дуже радий, що це використовується для підвищення безпеки людей. У 1994 році ми зосередилися на його використанні в економіці... ми ніколи не думали, що це буде використовуватися для чогось подібного", - додав Хара.

Стандартний QR-код може зберігати до 7089 цифрових символів, 4296 буквено-цифрових символів, 2953 двійкових байти або 1817 символів кандзі - істотно більше інформації, ніж простий штрих-код. Навіть якщо код спотворений або прихований, сканери все одно можуть його зрозуміти, що робить його дуже практичним у непередбачуваному реальному світі.

Проте у Хари все ще є амбіції щодо розвитку свого витвору. Виступаючи на Ahmedabad Design Week 4.0 у січні 2023 року, він натякнув, що перебуває в процесі розробки QR Code 2.0.

- "Я перебуваю в процесі винаходу нового QR-коду. Це займе деякий час. На відміну від поточної версії, нова система кодів матиме кольори і може бути прямокутною, а не квадратною, як зараз", - сказав Масахіро на заході.

Джерело: lite.informator.ua

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