Як очистити воду в домашніх умовах?

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч запевняє, що система очистки води є дуже простою. Але не варто вірити розповсюдженим міфам.

Срібло, якщо його кинути у воду, не працює: це підтверджено науково. Активоване вугілля може забрати запах, якщо крізь нього профільтрувати воду, але бактерії воно не вбиває. Марганець може вбити бактерії, але він є відносно токсичною речовиною.

Тож як очистити воду, аби вона стала придатною для пиття? Скільки може стояти пляшка з водою, яку уже відкривали? Як здобути воду в польових умовах? Де варто брати воду, а де взагалі не слід? Та які існують методи очищення води? Дивіться у новому відео (https://youtu.be/qV7zfqisTQQ) на каналі SPRAVDI.

Джерело: https://t.me/spravdi/28107

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