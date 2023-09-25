NASA успішно повернуло на Землю космічну капсулу із зразками астероїда Бенну, які були отримані космічним кораблем OSIRIS-REx у 2020 році

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Капсула містить 250 гр каменів та іншого матеріалу з Бенну. він допоможе більше дізнатись про походження життя на Землі та перші дні нашої Сонячної системи.

“Вперше в історії ми доставили додому зразки з такого обʼєкта. Ми всі зітхнули із полегшенням", – прокоментував Джим Гарвін, головний науковий співробітник Центру наукових польотів NASA.

Фото: NASA

Джерело: @liganet

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