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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Компанія Neuralink Ілона Маска вживила імплант, який дозволяє людям з паралічем користуватися цифровими пристроями за допомогою думки, у мозок ще однієї людини — це вже друга операція такого типу.

"Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом усе минуло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре", – розповів Маск.

Перший пацієнт Neuralink Ноланд Арбо отримав імплант у січні. З його допомогою Арбо міг грати у відеоігри, користуватися інтернетом, писати в соцмережах і переміщати курсор на своєму ноутбуці

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48692

Новости портала «Весь Харьков»

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