Новини з іншого світу

Число абонентов Starlink достигло 4 млн. SpaceX достигла новой вехи в развитии своего спутникового интернета Starlink, превысив отметку в 4 млн абонентов на этой неделе. Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. Этот успех подтверждает стремительный рост сети: только с конца мая Starlink привлек 1 млн новых пользователей. Компания начала предоставлять услуги в октябре 2020 года и за это время развернула созвездие из почти 6000 спутников, обеспечивая интернет-связь в 100 странах мира.

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Зібрав: facebook.com/annopolsky

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