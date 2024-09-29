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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Число абонентов Starlink достигло 4 млн. SpaceX достигла новой вехи в развитии своего спутникового интернета Starlink, превысив отметку в 4 млн абонентов на этой неделе. Об этом сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. Этот успех подтверждает стремительный рост сети: только с конца мая Starlink привлек 1 млн новых пользователей. Компания начала предоставлять услуги в октябре 2020 года и за это время развернула созвездие из почти 6000 спутников, обеспечивая интернет-связь в 100 странах мира.

Стволовые клетки обратили вспять женский диабет — впервые в мире. 25-летняя женщина с диабетом 1 типа начала вырабатывать собственный инсулин менее чем через три месяца после трансплантации перепрограммированных стволовых клеток.

Потенциальные высокоскоростные железнодорожные маршруты в США и Канаде свяжут 50% населения.

Скоро появятся новые прямые высокоскоростные поезда между Германией и Францией (15 декабря) Париж — Берлин за 6 часов.

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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