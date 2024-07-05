Новини з іншого світу

Учёные «вырастили» одномерный субнанометровый транзистор, причём без литографических сканеров. Согласно долгосрочным планам IEEE, полупроводниковая промышленность к 2027 году освоит литографию с шагом (узлом) 0,5 нм при ширине затвора транзистора 12 нм. Учёные из Южной Кореи нашли возможность уже сегодня выращивать более мелкие транзисторы, не ожидая улучшения литографических сканеров. С помощью новой разработки они без сканеров научились создавать электрод затвора шириной 0,4 нм для работы с транзисторным каналом шириной 3,9 нм.

Ученые сообщают об успешных результатах клинических исследований препарата SYNC-T SV-102, на основании которых американский регулятор FDA присвоил лекарству статус ускоренного одобрения. Отмечается, что лечение привело к полному излечению опухоли у некоторых пациентов на поздних стадиях, включая наличие метастазов в костях.

Agility Robotics подписала многолетний контракт с GXO Logistics на использование роботов компании на складах. Соглашение больше известно как сделка RAAS (Робот как услуга). Роботы Digit от Agility будут интегрированы в логистические операции GXO на предприятии в Коннектикуте (США) для выполнения логистических работ. Digit интегрируется с облачной платформой Agility Arc для управления полным парком техники и оптимизации рабочих процессов на объекте.

Компания Runway выпустила Gen-3 Alpha, новую модель искусственного интеллекта, которая предлагает значительные улучшения в детализации создаваемых видео по сравнению с предыдущей моделью, Gen-2. Gen-3 Alpha основана на новой инфраструктуре обучения для крупных мультимодальных моделей и была обучена на видео и изображениях. Она поддерживает функции текст-видео, изображение-видео и текст-изображение, а также различные режимы управления.

Суд США постановил, что криптовалюты не являются ценными бумагами. Решение американского Верховного суда в деле между SEC и Binance закрепило тезис о том, что криптовалюты не относятся к ценным бумагам. И это зелёный свет для многих альткоинов

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