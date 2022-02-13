Проривна літій-сірчана батарея витримала 4000 циклів заряджання без деградації

Дослідники з США відкрили новий спосіб виробництва та стабілізації рідкісної форми сірки для використання її як електроліту для елементів живлення. По-перше, ця розробка дозволить зробити економічно вигідними літій-сірчані батареї. По-друге, її ємність утричі вища, ніж у літій-іонних акумуляторів. По-третє, стабільність батареї не зменшується протягом 4000 циклів зарядки-розрядки – або 10 років використання.

Враховуючи постійне зростання продажів електромобілів, не дивно, що ціни на сировину – літій, нікель, марганець та кобальт – стали під час пандемії уповільнювати виробництво автомобільних батарей у потрібній кількості. Так що багато команд дослідників стали виявляти великий інтерес до альтернативних варіантів акумуляторів. Наприклад, до літій-сірчаних, здатних запасати багато енергії і в яких немає проблем з дефіцитом сировини.

Загвоздка впровадження сірки в літієву батарею з вуглецевим електролітом в тому, що вона викликає незворотну хімічну реакцію з утворенням полісульфідів. Через це попередні спроби створення літій-сірчаної батареї закінчувалися майже негайним припиненням її роботи лише через один цикл. Тим не менш, батареї Li-S вже демонстрували видатні характеристики в експериментах з іншим ефірним електролітом, але у них теж не було комерційного майбутнього - ефір занадто леткий, а в деяких компонентів такої батареї занадто низька точка кипіння.

Фахівці з Університету Дрекселя знайшли спосіб обійти перешкоди, що заважали появі літій-сірчаних батарей на ринку. Вони розробили новий катод з вуглецевих нанониток, але його ефективність у вуглецевому електроліті слід було перевірити.

Випробування показали, що метод осадження з парової фази привів до кристалізації сірки непередбачуваним чином, перетворивши її на моноклинну гамма-сірку, трохи змінену форму цього елемента. Ця хімічна фаза сірки зазвичай зустрічається у природі у нафтових джерелах. Її плюс у тому, що вона не вступає в реакцію з вуглецевим електролітом, тому небезпеки утворення полісульфідів не виникає.

Експериментальний катод зберіг стабільність після року випробувань та 4000 циклів зарядки-розрядки, що еквівалентно, за підрахунками вчених, 10 років регулярного використання. При цьому прототип батареї з таким катодом забезпечив більшу ємність, ніж у стандартної літій-іонної батареї.

Автори відкриття ще не до кінця розібралися в механізмі створення стабільної моноклинної сірки при кімнатній температурі, але переконані, що прорив відкриє шлях до створення більш доступних акумуляторів, що практично не вбиваються.

Австралійські вчені з Університету Монаша розробили торік новий рецепт виготовлення літій-сірчаних акумуляторів. Експериментальний осередок із цукровим шаром забезпечив ємність 700 мАг на грам і легко витримав 1000 циклів перезарядки.

Источник: elektrovesti.net

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