Штучний інтелект вираховує успішність голлівудських фільмів на етапі створення

Штучний інтелект і нейромережі з машинним навчанням здатні передбачити, наскільки популярним чи прибутковим буде фільм, який ще перебуває на стадії виробництва. Голлівудські продюсери все частіше звертаються до компаній, що використовують штучний інтелект, за прогнозами.

Як пише The Verge, стартапи, що працюють на цьому ринку, допомагають продюсерам зрозуміти, який прибуток отримає фільм певного жанру залежно від сценарію, складу акторів та часу виходу на екрани у тій чи іншій країні. Комп’ютерна програма отримує вхідні дані і за допомогою алгоритмів, що самонавчаються, прогнозує касові збори стрічки.

“Ми можемо змоделювати два сценарії — з Еммою Уотсон чи з Дженніфер Лоуренс у головних ролях — і подивитися показники для кожного конкретного фільму, визначивши який з них дасть кращі результати на різних територіях”, — розповів засновник компанії Cinelytic, яка є великим гравцем на цьому ринку, Тобіас Кайссер (Tobias Queisser).

Проте такий підхід має й свої недоліки. По-перше, більшість прогнозів нейромережі очевидні — не потрібно використовувати дороге програмне забезпечення, щоб передбачити, що запрошення у фільм Леонардо Ді Капріо чи Тома Круза підвищить його шанси на успішність.

По-друге, прогнози штучного інтелекту вкрай консервативні — він не здатний передбачити культурні зрушення чи зміну смаків мас, які можуть призвести до несподіваного успіху чи провалу фільму.

Самі ж гравці ринку стверджують, що їх алгоритми виконують свою роботу добре. У бельгійській компанії ScriptBook зазначають, що з 50 проаналізованих фільмів 2017-2018 років у 86 % випадків штучний інтелект правильно передбачив прибутковість чи збитковість стрічки. Розробники ScriptBook кажуть, що його алгоритми можуть передбачати успіх фільму лише шляхом аналізу його сценарію. Прибутковими, до речі, виявилися лише 44 % з цих фільмів.

Ізраїльський стартап Vault обіцяє клієнтам, що він може передбачити, які категорії людей за демографічними показниками будуть дивитися певні фільми. Інша компанія під назвою Pilot пропонує аналогічні аналізи, які обіцяють прогнозувати касові збори ще за 18 місяців до запуску фільму з “неперевершеною точністю”.

Зазначимо, що нейромережі використовують для широкого спектру завдань. Так, Microsoft розробила нейромережу, що малює карикатури, американському радіожурналісту, що втратив голос, нейромережа дозволить знову повернутися в ефір. З допомогою нейромережі можна навіть згенерувати відеопромову Барака Обами.

Источник: ms.detector.media

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