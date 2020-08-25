Смартфоны смогут определять степень опьянения хозяина

Многие хотя бы раз в жизни мечтали о том, чтобы существовал некий механизм, мешающий звонить бывшим после возлияний. Возможно, очень скоро это станет реальностью и телефон сможет определять, что его хозяин подшофе и блокировать кое-какие функции. По крайней мере, в этом уверены ученые из Стэнфордского университета, в США.

1.Современные гаджеты оснащены самыми разными датчиками, в том числе гироскопом, который позволяет точно определять положение устройства в пространстве и отслеживать его малейшие изменения. Именно эта функция и может быть использована для определения опьянения человека.

2.Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 22 человека в возрасте от 21 до 43 лет. Каждый подопытный активно выпивал в течение часа, а затем прогуливался по улице с закрепленным на поясе смартфонов. Все это время устройство беспристрастно фиксировало положение тела и скорость перемещения человека.

В результате выяснилось, что уже при содержании в крови 0,008% алкоголя, у 90% участников эксперимента изменялась походка. Профессор Брайан Суффолетто, возглавлявший это исследование утверждает, что у смартфонов новых моделей есть все необходимое, чтобы стать точными датчиками опьянения.

3..Для того чтобы использовать это необычное умение электронных устройств с пользой, нужно лишь создать мобильное приложение. Функции такого программного обеспечения могут быть самыми разными, начиная от оповещения пользователя о том, что ему хватит пить и до блокирования некоторых функций гаджета.

Источник: Новости Ю

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