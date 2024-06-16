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Telegram можна "навчити" не вбивати батарею: допоможе одна функція

Telegram можна навчити не вбивати батарею: допоможе одна функція

Через російські удари по енергетичній системі України в країні регулярно відключають світло. У цих умовах важливо знати, як максимально продовжити роботу телефону на одному заряді. При використанні Telegram можна скористатися спеціальною функцією.

"Телеграф" розповідає, як заощаджувати заряд, користуючись популярним месенджером. У 2023 році в Telegram з’явився режим енергозбереження, який можна включати вручну, або налаштувати автоматичну активацію при зниженні рівня заряду до певного значення.

Що відбувається при включенні режиму енергозбереження:

● відключення яскравих анімацій та ненав’язливих візуальних ефектів

● відключення автоматичного відтворення GIF та відео

● анімовані емодзі та реакції відображаються у вигляді статичних картинок

● деактивація плавних переходів в інтерфейсі під час дзвінків та використання чатів

Найбільше заощаджує заряд відключення анімацій та автоматичного відтворення контенту. Навіть реакції перестають супроводжуватися анімацією, що знижує навантаження на акумулятор смартфона.

Щоб настроїти режим енергозбереження в Telegram, в основному меню потрібно перейти в налаштування Telegram і зайти в розділ "Енергозбереження". За допомогою повзунка у верхній частині екрана можна налаштувати автоматичне увімкнення режиму економії енергії в Telegram. За умовчанням це відбувається при досягненні заряду батареї 30%. Нижче відображаються перемикачі, які дають змогу вимкнути анімацію та інші ефекти одразу.

Важливо мати на увазі, що режим енергозбереження Telegram і економія заряду в смартфоні не замінюють один одного. При активації цієї функції в месенджері телефон, як і раніше, працюватиме у звичайному режимі. Максимальна економія батареї досягається при одночасної активації обох функцій, тому що сповільниться робота системи, й сам месенджер витрачатиме менше ресурсів.

Джерело: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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