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Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів

Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів

Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів

Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів, який щороку організовує громадська організація "Школа клінічного мікробіолога".

Її авторка – Руслана Таранюк, яка є керує відділенням клінічної мікробіології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.

"Вишиванка для України — це наш культурний код і цього разу у мене виникла ідея на конкурс малюнку зробити вишивку бактеріями на хромогенному середовищі", - розповіла пані Руслана виданню "Район. Медицина".

Всеукраїнський конкурс мікробіологів проводять 17 вересня. Саме цього дня 1683 року голландський натураліст Антоні ван Левенгук вперше побачив мікроорганізм у мікроскоп.

Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів

Фото: Larysa Andriichuk

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24760

Новости портала «Весь Харьков»

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