Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів
Вишивка бактеріями перемогла у Всеукраїнському конкурсі мікробіологів, який щороку організовує громадська організація "Школа клінічного мікробіолога".
Її авторка – Руслана Таранюк, яка є керує відділенням клінічної мікробіології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства.
"Вишиванка для України — це наш культурний код і цього разу у мене виникла ідея на конкурс малюнку зробити вишивку бактеріями на хромогенному середовищі", - розповіла пані Руслана виданню "Район. Медицина".
Всеукраїнський конкурс мікробіологів проводять 17 вересня. Саме цього дня 1683 року голландський натураліст Антоні ван Левенгук вперше побачив мікроорганізм у мікроскоп.
Фото: Larysa Andriichuk
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24760