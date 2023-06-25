Налаштовані рішуче: федерація боїв без правил організує поєдинок між Маском та Цукербергом

Історія з викликом, який кинули один одному Ілон Маск та Марк Цукерберг, стрімко набирає обертів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», два американські мільярдери зчепилися в Twitter. Їх твіт-битва загрожує перейти в сутичку справжню — бізнесмени погодилися помірятися силами у Лас-Вегасі у знаменитому Октагоні — «клітці», де проводяться бої без правил.

Спочатку все це сприймалося як жарт. Цю версію підкріпила мати Ілона Мей Маск.

«Поєдинок лише на словах. У кріслах. Переможе той, хто виявиться смішнішим», — написала вона у Twitter. Глава компаній Tesla, SpaceX, а також власник Twitter поставив смайлик, коментуючи твіт своєї матері.

Однак потім Дана Уайт, голова федерації UFC, яка займається організацією та проведенням боїв без правил, заявив — перспектива бою між Маском та Цукербергом є абсолютно реальною. За словами Уайта, він розмовляв із обома мільярдерами, і вони налаштовані рішуче на проведення поєдинку в Лас-Вегасі.

Уайт зазначив, що такий бій збере рекордну кількість переглядів в історії. Він легко обжене навіть поєдинок між Флойдом Мейвезером і Коліном Макгрегором, який у 2017 році лише у США подивилися у прямому ефірі 50 млн осіб, заплативши за це право гроші.

«Минулої ночі я розмовляв з Ілоном та Марком. Обидва хлопці абсолютно серйозно ставляться до цього. Вони обидва сказали: Так, ми зробимо це!» — заявив Уайт у розмові з інтернет-ресурсом TMZ .

Глава UFC упевнений, що Маск та Цукерберг здатні проявити себе в бою. Марк займається джиу-джитсу, а Ілон практикував бойові мистецтва і «брав участь у безлічі вуличних бійок, поки ріс у ПАР».

Дана Уайт додав, що плата за онлайн-перегляд «битви мільярдерів» складе 100 доларів, тоді як звичайні бої можна подивитися за 80 доларів. Він не уточнив, скільки коштуватиме квиток на арену.

TMZ припускає, що ціна буде дуже високою. Тому бій збере колосальну суму у сотні мільйонів доларів.

Уайт обіцяє, що всі отримані гроші буде спрямовано на благодійність. Тим часом, тисячі користувачів інтернету вже роблять ставки. Фаворитом все ж таки вважається Цукерберг. На нього готові поставити 83,3% уболівальників.

Джерело: fakty.ua

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