УЄФА дозволив лозунг "Слава Україні" на футболці збірної, у Росії вже "палає"

На комплектах нової ігрової форми збірної України нанесено лозунг "Слава Україні". Це дозволив УЄФА, каже президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"ФФУ звернулася до УЄФА, отримала схвалення і розмістила напис "Слава Україні". Ми отримали добро, такий слоган на підтримку нашої збірної, схвалюється.

Це наша офіційна підтримка збірної, наша гордість. Щоб "Слава Україні" гриміло по всьому світу, щоб ці слова завжди підтримували наших футболістів і на футбольному полі, і поза ним", - пояснив Павелко, якого цитує канал "Футбол".

Тим часом у Росії вже "палає" від нашої футболки. Член виконавчого комітету Російського футбольного союзу Ігор Лебедєв розкритикував форму нашої збірної

"У нас немає прикладів, щоб на футбольній формі гравців тієї чи іншої країни національної команди наносилися якісь гасла. Там є цілком певний набір речей, які можуть бути нанесені. Ця назва країни, прізвища гравця, його номер і герб країни, але жодних гасел на футбольній формі не передбачено. Я вважаю, що відповідний комітет ФІФА або УЄФА повинен розглянути це.

Йдеться про те, що політика і спорт несумісні, йдеться щодня. Але, тим не менше, ми бачимо, що, на жаль, все одно політика вторгається в усі сфери нашого життя, в тому числі і в спорт", - заявив Лебедєв в ефірі радіостанції "Говорит Москва".

Причому, Лебедєв лукавить, адже на офіційній формі збірної Росії на ЧС-2018 був розміщений лозунг "Разом до перемоги".

Зазначимо, що всі написи і принти на ігровій формі мають бути узгоджені і затверджені ФІФА або УЄФА - залежно від того, під егідою якої організації проходить турнір.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу-2018 у Росії влаштували нападки на захисника збірної Хорватії Домагоя Віди за відео зі словами "Слава Україні".

Віда грав за київське "Динамо", і разом із Огненом Вукоєвичем, який наразі працює у структурі "біло-синіх", записали привіт своїм друзям. Відео потрапило у соцмережі та чомусь дуже розізлило росіян.

Источник: tsn.ua

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