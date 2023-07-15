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16 липня відзначається День державного суверенітету України

16 липня відзначається День державного суверенітету України

Зараз в бою Україна відстоює свій суверенітет і дає відсіч узурпаторам і терористам рф. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

16 липня відзначається День державного суверенітету України.

● Україна відстоює свій суверенітет у боротьбі проти російської навали.

● Суверенітет – це право українців бути господарями на своїй землі, а не коритися російським окупантам.

● Війна засвідчила, що суверенітет – це питання виживання.

● Україна вдячна союзникам за визначний внесок у підтримку своєї стійкості. Допомагаючи Україні, західні партнери не зазіхають на її суверенітет.

● Україна прагне стати повноправним членом ЄС і НАТО, адже ці структури зміцнюють країну, при цьому не обмежуючи її суверенітету.

https://t.me/spravdi/31489

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