16 липня відзначається День державного суверенітету України
Зараз в бою Україна відстоює свій суверенітет і дає відсіч узурпаторам і терористам рф. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
16 липня відзначається День державного суверенітету України.
● Україна відстоює свій суверенітет у боротьбі проти російської навали.
● Суверенітет – це право українців бути господарями на своїй землі, а не коритися російським окупантам.
● Війна засвідчила, що суверенітет – це питання виживання.
● Україна вдячна союзникам за визначний внесок у підтримку своєї стійкості. Допомагаючи Україні, західні партнери не зазіхають на її суверенітет.
● Україна прагне стати повноправним членом ЄС і НАТО, адже ці структури зміцнюють країну, при цьому не обмежуючи її суверенітету.
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