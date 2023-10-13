17% українців щодня на дозвіллі читають книги — це вдвічі більше, ніж у 2020 році

Про це свідчить опитування Українського інституту книги. Інші читають книги кілька разів на тиждень, місяць, рік або їм важко відповісти.

(https://suspilne.media/592761-ak-citaut-ukrainci-pid-cas-vijni-doslidzenna-uik/)

У респондентів запитали, що вони прочитали останнього разу. Найчастіше називали книги Стівена Кінга.

● 54 % опитаних заявили, що обирають книги українською мовою (проти 32% у 2020-му). Ще 10% — російською, а для 36% все одно, якою мовою читати.

● 62% респондентів сказали, що не купили жодної книги цьогоріч. 22% обрали варіант "1–4 книги", 12% – "5–12 книг".

● 21% опитаних надає перевагу друкованим книгам. 33% українців частіше читають у друкованому й електронному форматах одночасно.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38466

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