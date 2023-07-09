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64% поляків оцінюють відносини з Україною позитивно

64% поляків оцінюють відносини з Україною позитивно

Дослідження Центру вивчення громадської думки (CBOS)

Згідно з опитуванням, вищезазначений показник за останні п'ять років зріс більш ніж удвічі — з 29% у 2018 році до 64% сьогодні.

В той же час, лише 4% поляків вважають відносини з нашою країною поганими.

В CBOS вказують, що позитивні оцінки вище середнього найчастіше спостерігаються серед респондентів віком від 45 до 54 років, жителів великих міст, більш освічених, а також респондентів з вищим доходом на душу населення.

На думку соціологів, такі показники свідчать про зближення між двома народами на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони зазначають, що після анексії Криму росією у 2014 році також спостерігалося явне зростання симпатії до українців з боку польського суспільства.

Джерело: https://t.me/znua_live/101701

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