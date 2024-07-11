Американські ЗМІ пишуть, що після невдалих дебатів до виступу Байдена на відкритті саміту НАТО була прикута велика увага
Окрім того, що я написав вище, Байден заявив, що він особисто змінить послідовність запланованих поставок критично важливих ракет-перехоплювачів і передасть Україні їх сотні одиниць.
Також в рамках Ініціативи негайних дій щодо ППО партнери виділили понад $1 млрд на підтримку протиповітряної оборони України.
Журналісти у своїх матеріалах зазначили, що президент США прочитав промову з телесуфлера, але загалом виступив "без будь-яких збоїв".
Reuters зазначило, що Байден виголосив промову "з сильним і впевненим голосом", у ній не було словесних помилок та ознак замішання, як під час дебатів.
Я ж казав, що дід ще повоює. Обʼєктивно перед дебатами він дуже втомився після складної поїздки до Європи. Головне, щоб він виграв у Трампа, а вже далі можливі варіанти.
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19974