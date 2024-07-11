Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 90

Американські ЗМІ пишуть, що після невдалих дебатів до виступу Байдена на відкритті саміту НАТО була прикута велика увага

Американські ЗМІ пишуть, що після невдалих дебатів до виступу Байдена на відкритті саміту НАТО була прикута велика увага

Окрім того, що я написав вище, Байден заявив, що він особисто змінить послідовність запланованих поставок критично важливих ракет-перехоплювачів і передасть Україні їх сотні одиниць.

Також в рамках Ініціативи негайних дій щодо ППО партнери виділили понад $1 млрд на підтримку протиповітряної оборони України.

Журналісти у своїх матеріалах зазначили, що президент США прочитав промову з телесуфлера, але загалом виступив "без будь-яких збоїв".

Reuters зазначило, що Байден виголосив промову "з сильним і впевненим голосом", у ній не було словесних помилок та ознак замішання, як під час дебатів.

Я ж казав, що дід ще повоює. Обʼєктивно перед дебатами він дуже втомився після складної поїздки до Європи. Головне, щоб він виграв у Трампа, а вже далі можливі варіанти.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19974

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини з іншого світу
Сегодня 09:28    31
Розслідування Bellingcat щодо російської атаки по «Охматдиту» блокує мережа X
Сегодня 06:29    123
ISW: В США обнаружили российскую ботоферму
10.07.2024 07:47    228
Розслідування смерті Меттью Перрі вивело поліцію на наркоторговців Голлівуду
09.07.2024 09:48    215
Про нову-стару зраду: адміністрацію Байдена і російську нафту
09.07.2024 08:00    212
Конкуренти обурилися планами SpaceX із запуску Starship
08.07.2024 10:33    266
"Яку Європу обираємо? Нам очевидно" - Vox
08.07.2024 09:56    227
Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах попри невдалі дебати
08.07.2024 07:48    184
Франция. Итоги парламентских выборов
08.07.2024 07:45    186
Білл Гейтс впевнений, що успіх прийшов до нього завдяки правильному вихованню батьків
08.07.2024 07:20    200
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 