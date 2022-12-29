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Австрія та Німеччина знов починають тиснути на тему переговорів

Австрія та Німеччина знов починають тиснути на тему переговорів

Голова міноборони Австрії Таннер раптом заявила, що у західних країнах люди все частіше вважають російсько-українську війну тягарем.

Вона не вірить, що найближчим часом Україна зможе повернути собі всі окуповані рф території. Вважає, час повертатись до дипломатії. Вочевидь, Таннер не дуже подобається, що деякі країни ЄС наполягають на праві України обирати час та умови для переговорів. Вона вказала на те, що європейські країни надали Україні багатомільярдну підтримку і повинні знати про те, коли можна буде говорити про дипломатичне врегулювання конфлікту.

Тим часом, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель знов повторила, що війни закінчуються за столом переговорів.

А далі видала таке, що є різниця «між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою».

Дружні розмови з путіним в неї виходили непогано, ми всі це бачили. Якби він роздирав на шматки Німеччину – подивилися б на її патякання

Джерело: https://t.me/c/1636605494/519

Новости портала «Весь Харьков»

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