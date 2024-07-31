Байден «на доріжку» майструє ще одну пастку для Трампа

▶ ️Президент США Джо Байден взявся терміново реформувати Верховний суд: для переслідування експрезидентів держави за скоєні злочини під час їхнього президентства.

(https://www.politico.com/news/2024/07/29/biden-supreme-court-reform-announcement-00171594)

▶ ️ Натяк зрозумілий: Верховний суд США звільнив Трампа від відповідальності за скоєні ним злочини на посту президента, дозволивши виносити покарання лише за його приватні дії. Тоді як експрезидента звинувачують у спробі зірвати вибори 2020 року.

(https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-immunity-supreme-court-decision-07-01-24/index.html)

(https://www.wsj.com/articles/trump-indictment-jack-smith-2020-election-4b351abf)

▶ ️Звісно, ініціатива Байдена ще розглядатиметься Конгресом, а відтак має мізерні шанси на реалізацію. Тут фішка в іншому: чинний президент США явно підігрує Камалі Гарріс, кандидатці в президенти від демократів, яка «качає» кампанію «прокурор проти злочинця». Камала — колишній прокурор, відтак злочинця в цьому електоральному забігу ідентифікувати не складно.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1006

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