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Байден заборонив китайській фірмі володіти землею у США

Байден заборонив китайській фірмі володіти землею у США

Байден позбавляє китайську фірму землі. Він підписав указ, який заборонив їй володіти ділянкою неподалік американської ракетно-ядерної бази з міркувань національної безпеки.

Білий дім дав компанії чотири місяці, щоб продати ділянку землі, яка розташована за півтора кілометра від бази ВПС імені Френсіса Воррена в штаті Вайомінг. На цій базі міститься частина ядерного арсеналу США, а також міжконтинентальні балістичні ракети.

Йдеться про компанію Mine-One Partners, яка займається видобутком криптовалюти. За даними Білого дому, компанія належить громадянам Китаю.

Сполучені Штати стурбовані тим, що Китай купує американську землю поблизу важливих військових об'єктів.

У розпал передвиборчої кампанії Байден і Трамп заявили виборцям, що вестимуть жорстку політику щодо Китаю.

Джерело: epochtimes.com.ua

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