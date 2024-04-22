Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками, які можуть передбачати введення санкцій проти фінансового сектору КНР, якщо країна не припинить експорт військових технологій в рф.

Як зазначають у виданні Financial Times, під час візиту до Китаю наступного тижня Блінкен скаже своїм колегам у Китаї, що США та їхні союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна припинити надавати Москві все необхідне, щоб допомогти відновити свою промислову базу.

Наприклад, 70% російського імпорту верстатів в останньому кварталі минулого року походили з Китаю і ймовірно, використовуються для виробництва балістичних ракет.

Один із співрозмовників FT сказав, що повідомлення буде найчіткішим попередженням, яке США зробили особисто китайським чиновникам

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43988

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