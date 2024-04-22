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Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками

Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками

Блінкен пригрозить Китаю каральними кроками, які можуть передбачати введення санкцій проти фінансового сектору КНР, якщо країна не припинить експорт військових технологій в рф.

Як зазначають у виданні Financial Times, під час візиту до Китаю наступного тижня Блінкен скаже своїм колегам у Китаї, що США та їхні союзники стають дедалі більш нетерплячими через відмову Пекіна припинити надавати Москві все необхідне, щоб допомогти відновити свою промислову базу.

Наприклад, 70% російського імпорту верстатів в останньому кварталі минулого року походили з Китаю і ймовірно, використовуються для виробництва балістичних ракет.

Один із співрозмовників FT сказав, що повідомлення буде найчіткішим попередженням, яке США зробили особисто китайським чиновникам

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43988

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