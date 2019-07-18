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Более 60% домов готовы к отопительному сезону

Более 60% домов готовы к отопительному сезону

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, сегодня, 18 июля, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел очередное совещание по подготовке города к отопительному сезону 2019-2020 гг.

По информации Департамента коммунального хозяйства, на сегодняшний день системы центрального отопления подготовлены к осенне-зимнему сезону в 63% жилого фонда города. Как отметил Игорь Терехов, в семи районах работы ведутся согласно графику, исключение по-прежнему составляют лишь Киевский и Шевченковский районы.

«Мы понимаем проблему, которая существует на теплосетях. В связи с этим было принято решение на ближайшей сессии городского совета выделить 20 миллионов гривен, которые будут направлены на закупку материалов для «Харьковских тепловых сетей». Это позволит нам подготовиться к более стабильному прохождению осенне-зимнего периода», - отметил Игорь Терехов.

Он также сообщил, что несмотря на то, что Мировой банк сократил объемы финансирования теплосетей по всей Украине, руководству города удалось добиться выделения кредитных средств на перекладку магистралей в Харькове.

«У нас состоялись очень тяжелые переговоры с Мировым банком, по итогам которых было принято решение о выделении необходимых средств для Харькова. Сегодня заканчиваются все тендерные процедуры, и мы надеемся, что уже к сентябрю будут закуплены трубы. Это даст нам возможность заменить магистрали и подготовить город, включая Киевский и Шевченковский районы, к зиме», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он дал поручение руководству коммунальных служб и профильных департаментов в течение двух недель устранить места разрытий по городу.

Согласно графику идет подготовка к зиме учреждений образования. Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в школах и детсадах до начала зимы планируется отремонтировать 164 кровли, 50% работ уже выполнено. По ее словам, в этом учебном году в городе будет открыто 10 новых групп в детских садах, в трех из них уже закончен ремонт. Кроме того, завершена реконструкция шести школьных стадионов, еще на 14-и ведутся ремонтные работы.

Продолжается в городе и ремонт внутриквартальных дорог. Как сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков, на сегодняшний день выполнены работы по 82 адресам, на участках по 64-м - продолжаются.

Также идет подготовка к зимнему периоду снегоуборочной техники, коммунальщики закупают песок и соль.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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