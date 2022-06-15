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Breaking News зі США. Новий пакет військової допомоги Україні
CNN повідомляє з посиланням на високопосадовця адміністрації, що пізніше у середу Білий Дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $1 мільярд.
Пакет буде включати, зокрема, гаубиці, снаряди до них, протикорабельні системи та іншу зброю.
Це буде найбільший з досі виділених пакетів американської військової допомги Україні.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Источник: facebook.com
Автор: Igor Aizenberg