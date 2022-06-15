Breaking News зі США. Новий пакет військової допомоги Україні

CNN повідомляє з посиланням на високопосадовця адміністрації, що пізніше у середу Білий Дім оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $1 мільярд.

Пакет буде включати, зокрема, гаубиці, снаряди до них, протикорабельні системи та іншу зброю.

Це буде найбільший з досі виділених пакетів американської військової допомги Україні.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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