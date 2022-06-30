Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 44

Будут ли приходить повестки украинцам через "Дію": ответ Минцифры

Будут ли приходить повестки украинцам через Дію: ответ Минцифры

Российские СМИ продолжают распространять фейки с целью дестабилизации ситуации в Украине. В Минцифры рассказали, действительно ли украинцам будут отправлять повестки в армию через "Дію".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

На вопрос журналиста, может ли Федоров прокомментировать информацию касаемо российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через "Дію", министр ответил:

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", - отметил Федоров.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗСУ вразили ще один російський «Панцир - С1» на Зміїному
Сегодня 08:19    5
Сегодня начался крах режима
Сегодня 08:10    39
Россия осталась без алкогольных брендов
Сегодня 07:50    60
В Харькове обследуют укрытия в многоэтажных домах, а также приводят их в порядок для дальнейшего использования
Сегодня 07:42    66
Похищенных россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает
Сегодня 07:25    83
НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні
Сегодня 07:16    79
Оперативна інформація станом на 06.00 30.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    94
Вже 4 місяці IT-бійці України та світу атакують росію (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:07    77
Декілька днів тому на росії підірвано склад головного ракетно-артилерійського управління МО РФ - ЗМІ
Сегодня 06:49    105
У Харкові частково пошкоджені мережі систем оповіщення про повітряну небезпеку
Сегодня 06:34    109
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 