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Центральний банк Китаю та Міністерство фінансів США створили контактну групу для зменшення невизначеності у разі "фінансових стресів і операційних ризиків фінансових установ" — Bloomberg
"Народний банк Китаю та Мінфін США обмінялися нотами про зміцнення китайсько-американського співробітництва у сфері фінансової стабільності. Співпраця США та Китаю — критично важлива для стабільності глобальних фінансових ринків, стимулювання міжнародної торгівлі та інвестицій", — йдеться в повідомленні Національного банку Китаю за підсумками зустрічі.
Переговори стали першою зустріччю посадовців США та Китаю після зборів у липні, на яких Пекін оголосив свої довгострокові пріоритети.
Джерело: https://t.me/znua_live/162771