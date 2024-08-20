Центральний банк Китаю та Міністерство фінансів США створили контактну групу для зменшення невизначеності у разі "фінансових стресів і операційних ризиків фінансових установ" — Bloomberg

"Народний банк Китаю та Мінфін США обмінялися нотами про зміцнення китайсько-американського співробітництва у сфері фінансової стабільності. Співпраця США та Китаю — критично важлива для стабільності глобальних фінансових ринків, стимулювання міжнародної торгівлі та інвестицій", — йдеться в повідомленні Національного банку Китаю за підсумками зустрічі.

Переговори стали першою зустріччю посадовців США та Китаю після зборів у липні, на яких Пекін оголосив свої довгострокові пріоритети.

Джерело: https://t.me/znua_live/162771

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