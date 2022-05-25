Чехія передала Україні ударні гелікоптери

Чеська Республіка забезпечила передачу ЗСУ ударних гелікоптерів та разом зі Словаччиною наразі забезпечує ремонту десятки одиниць бронетехніки з України, які після відновлення повернуться до бою.

Про це повідомляє в вівторок впливове американське видання The Wall Street Journal із посиланням на Пентагон, передає Укрінформ.

«Міністр оборони Ллойд Остін подякував чехам за їхній внесок»,- зазначає видання.

При цьому уточнюється, що українська сторона отримала бойові гелікоптери Мі-24 радянського виробництва, які вже були відправлені в Україну в контексті спільних зусиль щодо повернення під контроль повітряного простору.

Крім того, Чехія і Словаччина прийняли кілька ешелонів з бронетехнікою з України для відновлення й повернення в стрій.

Ці кроки знаменують суттєве посилення підтримки Заходом України у її протистоянні російській агресії.

Як повідомлялося, у квіті Чехія стала першою країною НАТО, яка повідомила про передачу Україні танків. Зараз вона першою оголосила про надання ЗСУ бойових гелікоптерів.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»