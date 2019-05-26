Через російську загрозу: військову стратегію НАТО змінять вперше за довгий час

За словами Єнса Сnолтенберга, нині глобальний баланс сил змінюється

НАТО вперше за кілька десятків років змінює військову стратегію через загрозу з боку Росії. Зокрема, ядерну.

Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Нову стратегію Північноатлантичного альянсу ухвалили в Брюсселі глави генштабів країн-членів НАТО. Відповідно до нової військової концепції.

За словами Єнса Сnолтенберга, нині глобальний баланс сил змінюється, отже Альянс має адаптуватися до нових загроз, продемонструвати свою обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність і мир у світі.

"Йдеться про повний захист і здатність забезпечити стабільність у майбутньому. Це іноді потребує нових військових концепцій", - пояснив генсек, додавши, що сила альянсу полягає в тому, що він може змінитися в разі необхідності.

Нагадаємо, минулого місяця у Росії заявили про припинення співпраці з НАТО у військовій і цивільній галузях.

У березні стало відомо про переміщення ядерних боєприпасів РФ на територію окупованого Криму. В українській розвідці повідомили, що РФ проводить там військові навчання.

Источник: 5.ua

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