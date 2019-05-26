Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 89

Через російську загрозу: військову стратегію НАТО змінять вперше за довгий час

Через російську загрозу: військову стратегію НАТО змінять вперше за довгий час

За словами Єнса Сnолтенберга, нині глобальний баланс сил змінюється

НАТО вперше за кілька десятків років змінює військову стратегію через загрозу з боку Росії. Зокрема, ядерну.

Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Нову стратегію Північноатлантичного альянсу ухвалили в Брюсселі глави генштабів країн-членів НАТО. Відповідно до нової військової концепції.

За словами Єнса Сnолтенберга, нині глобальний баланс сил змінюється, отже Альянс має адаптуватися до нових загроз, продемонструвати свою обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність і мир у світі.

"Йдеться про повний захист і здатність забезпечити стабільність у майбутньому. Це іноді потребує нових військових концепцій", - пояснив генсек, додавши, що сила альянсу полягає в тому, що він може змінитися в разі необхідності.

Нагадаємо, минулого місяця у Росії заявили про припинення співпраці з НАТО у військовій і цивільній галузях.

У березні стало відомо про переміщення ядерних боєприпасів РФ на територію окупованого Криму. В українській розвідці повідомили, що РФ проводить там військові навчання.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, нато

Читайте ещё:

Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину
Сегодня 07:39    121
Рішення Міжнародного трибуналу: Росія зобов’язана повернути Україні захоплені військові кораблі
Сегодня 06:19    86
На Харківщині посмертно нагородили загиблого військовослужбовця - розвідника
25.05.2019 09:17    120
Альянс НАТО готов ответить на кибератаки применением 5-й статьи устава о коллективной обороне
24.05.2019 10:30    133
США могут направить на Ближний Восток еще 10 тысяч военных
24.05.2019 09:42    117
ГИБИРДНАЯ ВОЙНА. Конгресс США выделит 280 млрд. долларов на борьбу с гибридной агрессией России
24.05.2019 09:14    105
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Кремль использует стратегию создания Панафриканского государства на территории США
22.05.2019 09:38    187
В ОРЛО «третья сила» уничтожила 21 единицу техники оккупантов
22.05.2019 06:08    625
У Києві відбудеться святкування 70-річчя НАТО на Європейській площі
21.05.2019 07:29    103
Саудовская Аравия заявила, что «не хочет войны» и пригрозила Ирану ответным ударом
20.05.2019 08:08    139
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 