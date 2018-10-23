Что изменилось в оформлении субсидий: данные Минсоцполитики

Правительство внесло изменения в постановление №329, изменив некоторые условия оформления субсидии, сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики.

С 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии в совокупном доходе не учитываются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота (до 2500 гривен за голову в год).

Субсидию на общих основаниях могут получить люди, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на субсидию имеют семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 квадратных метров для квартиры и 200 квадратных метров для частного дома.

Если член семьи не имеет доходов из-за болезни, или в составе семьи есть трудоспособные алко- или наркозависимые люди (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхнормативную площадь, но не больше 30% от нормы, имеют право люди, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, которые достигли пенсионного возраста или получают пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше обязательного платежа, получатель субсидии имеет право платить только за стоимость фактически потребленной услуги.

«Например, если размер обязательного платежа за определённую услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально её использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объём потребления, то есть 120 гривен», — приводят пример в Минсоцполитики.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

безработные в сельской местности, райцентре, посёлках городского типа;

безработные в городе, если он состоят на учете в центре занятости;

люди, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, что подтверждается документами. Домохозяйство, в котором они зарегистрированы в Украине, может получить субсидию на общих условиях.

Если субсидия на новый год (2018-2019-й) уже назначена, её размер на отопительный сезон в октябре рассчитают автоматически, повторно подавать документы не нужно.

Размер своей субсидии можно узнать на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

В Минсоцполитики также подчёркивают, что устные отказы в назначении субсидий недопустимы.

«Очень важный вопрос, который волнует людей — это устный отказ в назначении субсидий. Это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить чёткий ответ о результатах их рассмотрения. Отдельный вопрос — недопущение очередей, прошу урегулировать свой режим работы таким образом, чтобы предотвратить это явление», — заявила на совещании 22 октября заместитель министра социальной политики Лариса Попова.

С 1 ноября по решению правительства на 23,5% вырастет стоимость газа для населения.

В Харькове ожидается повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, а также на вывоз мусора.

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