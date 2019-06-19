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Держдума Росії призупинила дію ракетного договору

Держдума Росії призупинила дію ракетного договору

Деактивована радянська балістична ракета середньої дальності на Кубі, яка здатна нести ядерну боєголовку, й яка була заборонена договором про ядерну зброю (архівна фотографія)

Державна дума Росії ухвалила закон щодо припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) між СРСР і США. Як повідомляє російська агенція «РИА Новости», закон підтримали 417 депутатів.

30 травня цей законопроект на розгляд до Держдуми вніс президент Росії Володимир Путін, до того, у березні, Путін підписав указ про призупинення Москвою виконання зобов’язань за договором. Планується, що Рада Федерації розгляне ініціативу російського президента 26 червня.

США 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.

Истчоник: radiosvoboda.org

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