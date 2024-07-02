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Джо Байден не намерен выходить из гонки

Джо Байден не намерен выходить из гонки

Вместо этого его окружение разработало агрессивную стратегию минимизации ущерба после провальных дебатов.

Байден не заинтересован в том, чтобы отойти в сторону - и первая леди Джилл Байден и ключевые члены семьи и друзья с этим согласны, по словам людей, которые регулярно с ними разговаривают, пишет Axios.

Байден, который уклонялся от жестких интервью и избегал пресс-конференций, в настоящее время рассматривает и то, и другое. Ожидайте таун-холл или большое интервью один на один в этом месяце.

В воскресенье семья Байденов провела фотосессию с Ани Лейбовитц.

Ближний круг Байдена утверждает, что одна плохая ночь с осипшим голосом и несколько невнятных ответов не оправдывают окончания всей гонки. Таким образом, они задействуют всю власть Белого дома и высокопоставленных демократов, чтобы противостоять громким призывам к Байдену отказаться от гонки.

Самым большим аргументом будет то, что Байден победил в подавляющем большинстве демократических праймериз, и этот результат является окончательным.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5202

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