Джонсон о том, что Европа была готова "сдать" Украину

"Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдёт»", - сказала Меркель в интервью Der Spiegel.

Обратим внимание на то, что пару дней назад Джонсон сообщал, что Германия и Франция были готовы лоббировать "российский трек войны", выражая все формы озабоченности.

В этом смысле Меркель и её окружение считали Украину "безосновательно форсирующей события", при этом "не придерживаясь собственных договорных обещаний" - это "Минские Соглашения".

Макрон в меньшей степени был на стороне Кремля, он аппелировал к реальной зависимости экономики Франции от российского "первичного" рынка сырья.

Готовы были поддержать позицию "главных по ЕС" и менее значимые игроки - Италия, Венгрия и т.д.

Фактически за Украину стояла "Новая Европа", которая "гораздо принципиальней в контексте соблюдения европейских ценностей, чем любая страна Западной Европы.

Принципиальную позицию также занимала Великобритания.

И тут важно понимать, что Шольц сам считал себя продолжателем линии Меркель. Он не считал Украину виновной в "Минске", однако его политическая позиция была схожа с французской: Россия слишком сильна, чтобы непосредственно воевать с ней на поле боя, а поэтому необходимо мгновенно говорить о капитуляции и вывести переговорное русло до приемлемых значений (приемлемость тогда составляла потерю вплоть до 1/3 территории Украины).

Что же произошло дальше? По инициативе Байдена в рамках консультаций по безопасности для Украины был запрошен так называемый "проверочный период", который составлял порядка пары недель, пока стороны говорили, что они не готовы предоставлять для ВСУ летальное вооружение.

Таким образом администрация Байдена сыграла довольно интересно: она как бы не шла на резкую конфронтацию с лояльной Кремлю Западной Европой, чтобы не провоцировать раскол в европейском механизме, но делала ставки на возможный успех Украины, при этом сама не будучи уверенной в оном.

Говоря проще, Вашингтон своим политическим весом спас территориальную целостность Украины, дав ей время "показать себя".

У Европы не было нормальной стратегии выживания после войны, при этом голоса из Польши и стран Балтии "экономические моторы Европы" старались не слышать: Германия и Франция ссылались на НАТО в качестве гарантии, что Путин "к нам уж точно не влезет".

После того, как испытательный срок "голода летального оружия" прошел, в Украину были направлены крупные партии более серьезной военной помощи. При этом Вашингтон и Лондон постоянно находились в прямом контакте с Киевом, предоставляя тому разведывательную информацию в реальном времени, что значительно упростило для Украины сценарий полного разгрома российских инфраструктурных цепочек продвижения.

Вашингтон стал уверен в проигрыше Путина уже на тот момент, когда колонна в 64 км военной техники была фактически уничтожена.

Теперь же, благодаря тогдашней вере американской администрации, благодаря военной помощи союзников, благодаря принципиальности лидеров "Большого Мира" - Джонсона и Байдена, - Западная Европа перешла на сторону "силы".

Мы теперь ежедневно слышим "Базу" от Шольца, что является результатом того, что Украина стала не просто доминировать в войне, она стала задавать повестку как военных столкновений, так и геополитических процессов.

С Россией борются по принципу "болота", не провоцируя оную на резкие действия, а позволяя Путину и всему террористическому государству начинать захлебываться в мутных водах.

Сейчас голоса переговорщиков, конечно, ещё остаются, но в "полный блэкаут" для Украины не верят, так к тому же не допускают того, что этот "блэкаут" способен приблизить Украину к переговорному столу.

В протестный кейс "темной зимы" верят только ФСБ и СВР, написавшие Путину план ударов по украинской инфраструктуре.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7635

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