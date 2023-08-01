Долги россиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд

Общий долг россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) достиг нового исторического рекорда, составив по итогам первого квартала текущего года 876,4 млрд руб. За год задолженность выросла на 72 млрд руб., приводят «Известия» данные Росстата.

Сильнее всего (на 15,8%) долги увеличились перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), поставляющими в дома воду, тепло и электричество. Долги перед управляющими компаниями (УК) выросли на 1,2%.

Основной причиной роста задолженности стало падение доходов россиян, отмечает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. По ее словам, объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет и становится непосильным для бюджета семьи.

Другая причина в том, что многие люди инвестируют во второе-третье жилье и не платят за коммунальные услуги, считает член комитета госдуры по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Вода, электричество, тепло продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, а значит, и долги продолжаются увеличиваться», — отметил депутат, добавив, что РСО и УК не могут воздействовать на должников по всей строгости.

Также есть проблема и с управляющими компаниями — они не всегда перечисляют полученные от граждан средства на счета РСО, говорит член комитета госдуры по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Долги в сфере ЖКХ существуют уже много лет, но они не имеют сроков давности, и рано или поздно придется их выплачивать», — отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Есть долги, с которыми можно и нужно работать, а есть те, которые вернуть уже невозможно, уточнила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. По ее словам, граждане стали чаще использовать личное банкротство, чтобы снять с себя все задолженности по кредитам и ЖКХ.

Необходимо списать все существующие долги и начать выстраивать работу «с чистого листа», считает член Ассоциации адвокатов россии Шамиль Султанов. «И отдельно необходимо говорить о повышении реальных доходов граждан, иначе позитивных изменений в этой сфере мы не увидим», — заключил он.

Джерело: nigroll.com

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