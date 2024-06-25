Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 67

Дуда поїхав до Сі

Дуда поїхав до Сі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив під час візиту до Пекіна 24 червня, що він сподівається на допомогу Китаю у пошуку рішення для досягнення миру в Україні, яке поважатиме міжнародне право — Reuters.

Візит польського президента до КНР відбувається після того, як Пекін проігнорував Саміт миру у Швейцарії.

"Я представив нашу точку зору на ситуацію з безпекою в Європі і світі, перш за все в нашій частині Європи. Я сподіваюся, що Китай... підтримає зусилля, спрямовані на мирне завершення війни, яку веде росія в Україні", — заявив Дуда журналістам після зустрічі з Сі Цзіньпіном в Пекіні та уточнив, що будь-який такий мир повинен поважати міжнародне право і міжнародно визнані кордони України.

Китайське державне телебачення повідомило, що Сі сказав Дуді, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне завершення війни в Україні, і що Китай продовжуватиме відігравати роль у пошуку політичного вирішення кризи".

Джерело: https://t.me/znua_live/154409

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЕС и Китай планируют консультации относительно повышения ставок европейской ввозной пошлины на импорт электромобилей
24.06.2024 10:23    168
З'їздив до москви - скасували концерт у Польщі
24.06.2024 09:12    315
Вже з 1 липня 2024 року у Польщі набувають чинності зміни до спецзакону "Про допомогу громадянам України"
24.06.2024 06:27    321
У Китаї штучний інтелект перетворив українського ютубера на російського
23.06.2024 07:15    205
У Польщі відреагували на рішення США надати Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і NASAMS
22.06.2024 10:21    271
Китай застеріг ЄС від розпалювання торговельної війни
22.06.2024 08:14    232
Новини з іншого світу
20.06.2024 08:07    311
россия скупает в Китае старое зарубежное оборудование для увеличения производства оружия
20.06.2024 07:12    301
путин дарит Китаю реку
19.06.2024 07:38    352
Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна
19.06.2024 06:27    272
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 