Дуда поїхав до Сі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив під час візиту до Пекіна 24 червня, що він сподівається на допомогу Китаю у пошуку рішення для досягнення миру в Україні, яке поважатиме міжнародне право — Reuters.

Візит польського президента до КНР відбувається після того, як Пекін проігнорував Саміт миру у Швейцарії.

"Я представив нашу точку зору на ситуацію з безпекою в Європі і світі, перш за все в нашій частині Європи. Я сподіваюся, що Китай... підтримає зусилля, спрямовані на мирне завершення війни, яку веде росія в Україні", — заявив Дуда журналістам після зустрічі з Сі Цзіньпіном в Пекіні та уточнив, що будь-який такий мир повинен поважати міжнародне право і міжнародно визнані кордони України.

Китайське державне телебачення повідомило, що Сі сказав Дуді, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне завершення війни в Україні, і що Китай продовжуватиме відігравати роль у пошуку політичного вирішення кризи".

Джерело: https://t.me/znua_live/154409

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