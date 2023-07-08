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"Экономист" составил рейтинг европейских стран - "полезных идиотов"

Экономист составил рейтинг европейских стран - полезных идиотов

Американский журнал "Экономист" составил рейтинг европейских стран, которые являются "крупнейшими пособниками российского режима в Европе". В список попали Венгрия, Греция, Кипр, Сербия, Швейцария, Австрия и Турция. Об этом говорится в статье издания "Полезные идиоты Путина".

"Спектр полезных идиотов Европы — термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма — довольно широкий. В политике у крайне правых и крайне левых партий есть многочисленные разногласия. Но в отношении Украины эти крайние мнения часто сходятся на требовании немедленного мира, который фактически вознаградил бы российскую агрессию территорией", — говорится в материале.

Ближайшими союзниками Кремля в Европе издание называет венгерское правительство Виктора Орбана, занимающего должность премьер-министра Венгрии с 2010 года. Он неоднократно критиковал поддержку Западом Украины, и Венгрия продолжает импортировать российский газ. При этом венгерское правительство отказалось предоставлять свою территорию для транзита западного оружия на Украину.

"Соседняя Австрия, более спокойно, но не менее выгодно, также в значительной степени отстранилась от борьбы с российской агрессией, ссылаясь на то, что она не является членом НАТО, и на свою самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом. Австрия предоставила незначительную помощь Украине, в то время как ее торговля с Россией резко выросла", — пишет "Экономист".

Третьей в списке "полезных идиотов" числится Греция, продолжающая противостоять ужесточению санкций на поставки российской нефти.

"Возможно потому, что греческие фирмы получают значительные доходы от торговли с Россией", — предполагает "Экономист".

Отмечается, что под сильным американским давлением только недавно Кипр — офшорная финансовая гавань — закрыл около 4 тысяч принадлежащих россиянам банковских счетов.

Турция и Сербия, которые не являются частью ЕС, "даже не пытаются скрывать прибыльные "черные" услуги, которые они предоставляют России".

Еще одна страна из рейтинга — Швейцария. Ссылаясь на свой нейтралитет, страна заблокировала поставки оружия на Украину, в частности 96 законсервированных танков "Леопард", которые стоят в Италии и принадлежат частной швейцарской фирме, указывает "Экономист".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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