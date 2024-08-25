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«Этот человек от хорошей взятки никогда не откажется» - Камала Харрис ударила Трампа в его самое ядро: коррумпированность

«Этот человек от хорошей взятки никогда не откажется» - Камала Харрис ударила Трампа в его самое ядро: коррумпированность

Комментируя выход Роберта Кеннеди-мл из гонки и поддержку им Трампа в обмен на кабинетную позицию, Камала написала:

«Роберт Кеннеди-мл также предлагал поддержать меня в обмен на кабинетную позицию.

Не удивительно, что Трамп принял, этот человек от хорошей взятки никогда не откажется».

Абсолютно. Только я вот что думаю: обращение к штабу Камалы с предложением ее поддержать в обмен на кабинетную позицию Кеннеди-мл сделал для отвода глаз, для алиби, если хотите. Он знал, что Камала ему откажет, но теперь у него есть алиби: в этой гонке он был «независимым», а не проплаченным трамповскими донорами спойлером Байдена и демократов.

А когда опросы начали показывать, что спойлит он, в итоге, Трампа, пришла пора отплатить.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5337

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