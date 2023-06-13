Фанерне військо: путінська «друга армія світу» була потужною лише в уяві чекіста.

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У промові про «український контрнаступ» путін вирішив чомусь особисто розвінчати міф про «другу армію в світі». За його словами, збройним силам рф наразі не вистачає сучасних озброєнь.

Насправді, ця заява взагалі не в’яжеться із культивованим роками пропагандою образом російської армії як однієї з найкращих у світі.

Наприклад, директор «ростеху» чемезов ще в лютому говорив, що підприємства держкорпорації більш ніж у 50 разів збільшили обсяги виробництва військової продукції.

До війни сам путін запевняв, що частка сучасних озброєнь в російській армії вище 71%. Звісно, і тут збрехав. Відсоток сучасних озброєнь у російській армії значно нижчий.

Серед танків й досі немає взагалі жодної сучасної машини: виробництво «Армати», яке мали розпочати ще 2020 року, так і не запустили. Через що у березні росія зняла з консервації радянські танки Т-54 та Т-55 середини минулого століття.

В умовах санкцій, які призвели до подальшої «провінціалізації» виробництва російської зброї, питання «коли ж чекати в Україні «зброю перемоги» 1945-го?» стає дедалі менш риторичним.

Джерело: https://t.me/spravdi/30238

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