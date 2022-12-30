Глава МЗС Туреччини Чавушоглу звинуватив США у "відкритому порушенні балансу сил" у регіоні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу звинуватив США у "відкритому порушенні балансу сил" у регіоні. Про це він заявив, коментуючи кроки США щодо постачання озброєння Греції, цитує його агентство Anadolu.

За його словами, США своїми кроками щодо Греції та Кіпру "відкрито порушують баланс сил у регіоні", про що Анкара чітко заявила Вашингтону.

Він зазначив, що Туреччина у цьому питанні "відштовхується від фактів", попри заперечення США.

"Масові постачання зброї Греції — наочний показник порушення балансу сил. Те саме можна говорити й про грецьку громаду Кіпру, щодо якої США на рік скасували ембарго на постачання зброї", — сказав Чавушоглу.

Джерело: news.liga.net

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