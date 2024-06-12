Головні підсумки виборів у Європарламент

№ 1. Поляризація європейської політики в цілому посилилася. Про це свідчить не тільки зростання популярності ультралівих та ультраправих (не таке екстремальне, як очікувалося ще у січні). Ще одним важливим індикатором є в принципі збільшення кількості акторів, які беруть участь у виборах - партій стає все більше, голоси розподіляються по політичному спектру ширше.

Це можна вважати пошуком ідентичності як на національному, так і на загальноєвропейському рівні. А можна - хаотичним пошуком відповідей на дуже різнобарвні виклики які реально стоять перед Європою. Від російської та китайської загрози до демографічної кризи та соціальної нерівності.

№ 2. Ультраправих та ультралівих буде більше, але єдності на їх флангах не буде. Кількісно правих і лівих радикалів побільшає, однак вони сильно фрагментируются. Так, Альтернативу для Німеччини (АфД) вигнали з обʼєднання ID за токсичність, виправдання нацизму і шпигунство її депутатів на росію та Китай. У своїй лізі може почати грати і партія Орбана - “Фідес”. Обʼєднання з АфД буде надто токсичним, а у компанію “гарних людей” партію можуть вже і не взяти.

На лівому фланзі німецькі комуністи з Блоку Вагенкнехт і італійські популісти з 5 зірок будуть створювати альтернативну групу до блоків Left та GUE/NGL.

Тому єдиного фронту ані у правих, ані у лівих радикалів не буде. А чим менше і чим токсичніше у тебе група, тим важче тобі щось відторговувати на голосуваннях.

№ 3. Коаліція центристів втримає контроль. Єдиною можливою конфігурацією більшості у ЄП залишається союз правоцентристів з ЄНП, лівоцентристів з S&D і лібералів Renew. Така широка центристська коаліція не дає Євросоюзу обирати якусь більш акцентовану загальну політику у сфері економіки чи соціальних реформ, але для нас така конфігурація вигідна - більшість у ЄП майже одностайна у підтримці України. В тому числі у питанні інтеграції до Євросоюзу.

№ 4. “Зелені” партії зазнали невдачі на тлі зміни акценту загроз. Партії з коаліції Зелених втратили від третини до половини місць, особливо у нових молодих виборців. Які зараз більше голосують за правих і лівих радикалів. Причина тут доволі проста: під час виборів до Європарламенту акцент загроз був зміщений на екологію і боротьбу зі зміною клімату.

Вторгнення в Україну, загострення у Індійсько - Тихоокеанському регіоні, нова війна на Близькому Сході, притік біженців від цих конфліктів, пандемія, економічні негаразди змістили акцент загроз з екології і “проблем 22 століття” на питання безпеки. На якій завжди набагато краще спекулюють праві і ліві екстремісти.

№ 5. Посилюється тренд “вибори до Європарламенту - трамплін для національних виборів”. Європарламент для більшості європейських політиків все ще дуже другорядні вибори, проте вони можуть і вже багато разів ставали майданчиком для внутрішньої політичної експансії. Так, власне, у політиці зʼявилися і АфД, і Піратська партія, і перших успіхів досяг ще Національний фронт Ле Пена.

Цього разу подібний буст може отримати вже Ле Пен - дочка. Бо у Франції через результати голосування у ЄП оголошено дострокові вибори. Писав про це отут. (https://t.me/yb_ua/5541) А ще - і це вже краща для нас новина - партія «Тиса» Петера Мадьяра. «Тиса» набрала 30% і склала гідну конкуренцію партії Орбана. Тому одноосібне лідерство Орбана у угорській політиці вперше за майже 15 років під сильним тиском.

№ 6. російська і китайська пропаганда спрацювали там, де для того були сильні політичні передумови. Найбільшого успіху проросійські і прокитайські партії досягли у Австрії, східній Німеччині, Франції. Де у значної частки населення поєднуються ностальгія по сильній руці і ненависть до мігрантів. Для екс-НДР - ще і не вирішена нерівність зі старою ФРН. У Франції все приблизно те саме. росіянам і КНР треба було лише трохи підлити палива. А ось у Італії проросійські праві популісти з “Блоку Сальвані” зазнали нищівної поразки. Бо Мелоні сама права популістка, але антипутінська і підтримує Україну.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5548

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