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Головне в аналізі виборів в Польщі – не робити поспішних висновків

Головне в аналізі виборів в Польщі – не робити поспішних висновків

У неділю в Польщі пройшли місцеві вибори. Головне в їх аналізі – не робити поспішних висновків. Адже результати екзит-полу самі по собі не свідчать ні про що.

"Голі" цифри єдиного екзит-полу, проведеного по всій країні, виглядають так. Перше місце на виборах посіла правоконсервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) – 33,7% виборців.

На другому місці "Громадянська коаліція" нинішнього прем'єра Дональда Туска - 31,9%.

Третє місце посідає блок спікера сейму Шимона Холовні "Третій шлях" - 13,5%.

Ультраправа "Конфедерація" і ліві з "Лівиці" набрали приблизно по 7% голосів.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/22081

Новости портала «Весь Харьков»

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