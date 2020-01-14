Губернатор просить скаржитися йому, якщо платіжки за тепло не зменшилися
Усі міста Харківщини подали до ХОДА інформацію щодо зменшення вартості теплопостачання.
Голова ХОДА Олексій Кучер запропонував жителям регіону звірити остаточні цифри в платіжках з інформацією, яку надало облдержадміністрації керівництво міст області. Відповідне звернення розміщено на сайті ХОДА.
Згідно зі звітом станом на 11 січня 2020 року, найбільший відсоток зниження вартості послуг теплопостачання у грудні 2019 року зробили Харківські теплові мережі — 23 %, платіжки будуть доставлятися з 13 січня. КП "ТМ Роганської селищної ради" — на 21 %. Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж зменшило платіжки на 20,5 %, Балаклійські теплові мережі — на 20 %, КП "Чугуївтепло" — на 20 %.
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Найменше зниження у Змієві та селищі Кочеток Чугуївського району — лише 8 %, у Куп’янську — на 8,4 %.
Повний звіт можна подивитися тут.
— Отримавши ці платіжки, ви зможете звірити ті цифри, які надані мені, з тими, які ви реально отримаєте для оплати. Якщо щось не буде збігатися, будь ласка, повідомляйте мені особисто, — звернувся до жителів області Олексій Кучер.
Источник: slk.kh.ua